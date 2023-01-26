Osmaniye’de vatandaşlar tarafından arazide kanadından yaralı halde bulunan ’saz delicesi’ kuşu tedavi altına alındı.

Osmaniye’de vatandaşlar tarafından arazide kanadından yaralı halde bulunan ’saz delicesi’ kuşu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Oluklu Köyü’nde vatandaşlar, arazide kanadında yarası olan saz delicesi kuşuyla karşılaştı. Tedavisi için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşlardan teslim alınan kuş tedavisi için Osmaniye DKMP Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi’ne getirildi. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen kuşun, sol kanadında kırık ve açık yarası olduğu belirlendi. Tedavisine başlanılan ve çarpmaya bağlı olduğu düşünülen kırık ile yaranın iyileşmesi durumunda kuşun yeniden doğal yaşam ortamına salınacağı bildirildi.