İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kartal, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutaşı Mahallesi’nde yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, arazide kanadından yaralı ve bitkin halde küçük orman kartalı buldu.

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