Antalya’nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Can Çırpıcı ve Hüseyin Divit, Gedelme Yaylası’ndan Kemer’e dönerken yol kenarında hareketsiz duran dağ keçisini fark etti. Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen yaralı hayvan Veteriner Hekim Fevzi Uzun ve ekibince tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalede keçinin açlık nedeniyle bitkin düştüğü ve ağız kısmında viral bir enfeksiyon bulunduğu tespit edildi.

Tedavi süreci başlatılan keçinin durumu hakkında açıklama yapan Veteriner Hekimi Uzun, “Dağ keçisine ilk müdahaleyi yaptık. Durumu biraz ağır. Ağız kısmındaki viral enfeksiyonun tedavisine başladık. Durumu Milli Parklar yetkililerine de bildirdik. Bundan sonraki süreci bir üst kurul yürütecek. İnşallah iyileşir ve doğasına geri döner” dedi.

“Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik”

Dağ keçisini yaralı halde bulan belediye personeli Can Çırpıcı da, “Yayla yolundan Kemer’e gelirken yol kenarında bitkin halde duran dağ keçisini gördük. Hemen belediyemize ait veterinerliğe getirdik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” ifadelerini kullandı.