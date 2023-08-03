Muş’un Malazgirt ilçesinde yaralı olarak bulunan ve nesli tehlike altında olan balaban kuşu tedavi altına alındı.

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine konan balaban kuşu, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve ekibi tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, yaralı kuşu tedavi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Meltem Sarı’ya teslim etti.

Veteriner Hekim Meltem Sarı tarafından ilk müdahalesi yapılan balaban kuşu, Van’a gönderilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Malazgirt Şube Şefliği görevlisine teslim edildi.