Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücü kursu sahibi Aykut Temiz, eğitim sırasında yol kenarında bulduğu yaralı şahine ‘Tofaş’ adını verdi. Kanadından yaralı olan yırtıcı kuş için iyileşene kadar işyerinde özel kafes yaptı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücü kursu sahibi Aykut Temiz, eğitim sırasında yol kenarında bulduğu yaralı şahine ‘Tofaş’ adını verdi. Kanadından yaralı olan yırtıcı kuş için iyileşene kadar işyerinde özel kafes yaptı.

Uçamayan şahini tutup işyerine getirdiğini anlatan Temiz, “Kendini avcı zanneden insanlar tarafından kanadından vurulmuş. Besledik. Durumu şu an gayet iyi” dedi.

İlk gördüğünde kuşun hangi tür olduğunu bilemediklerine değinen Temiz, “Doğan mı? Şahin mi? Anlamadık. O yüzden adını ‘Tofaş’ koyduk. Farklı bir isim olsun diye. Bu hayvanlara yazık ediyorlar. Doğada nadir bulunan hayvanlar. Bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Böyle hayvanlara kıyılmaz” diye konuştu.

Her gün etle beslenen yırtıcı kuşun iyileştikten sonra tekrar doğaya salınmayı planlanıyor.