Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı ve halsiz halde bulunan ’peçeli’ cinsi baykuş koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Dereli Mahallesi’nde uçamayacak kadar yaralı ve halsiz halde bulunan ’peçeli’ cinsi baykuş tedavi ve rehabilite edilerek tekrardan doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.