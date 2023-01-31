Pertek ilçesi Dorutay köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından yaralı bir atmaca bulundu. Yaralı kuşa ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, ardından kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

Tunceli’de jandarma ekipleri, bulduğu yaralı atmacaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

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