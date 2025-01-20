Kahramankazan Millet Bahçesinde yaralı olarak bulunan atmacaya ilk müdahaleyi Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptı.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Millet Bahçesi’nde yaralı bir kuş bulunduğu bilgisi geldi. Olay yerine giden ekipler tarafından ihbarda belirtilen kuşun atmaca olduğu belirlendi. Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen atmacaya yapılan ön muayenede sol kanadında kırık olduğu tespit edildi. Bir yere çarpma veya avcılar tarafından vurulmuş olabileceği düşünülen yaralı atmacanın ilk tedavisi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı. Tedavisinin ardından yaralı atmaca, Tarım Ve Orman Bakanlığı Kızılcahamam Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne sevk edilerek bundan sonraki tedavi sürecinin orada devam edilmesine karar verildi. Hayati tehlikesi bulunmayan atmacanın tedavi sürecinin ardından yaklaşık bir ay içinde doğal yaşam alanına dönmesi planlanıyor.