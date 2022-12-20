Adıyaman’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyü yakınlarında gezinen Mustafa Kılıç, uçamayan yaralı bir atmacayla karşılaştı. Yaralı hayvanı yerden kaldıran ve kontrol eden Kılıç, atmacanın bir kanadında yaralanmanın olduğunu fark etti. Mustafa Kılıç, bir süre atmacanın karnını doyurarak daha sonra veterinere götürdü. Ciddi bir yaralanmasının olmadığı öğrenilen atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.