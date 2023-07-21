Duyarlı vatandaşlar tarafından Iğdır’da bulunan yaralı Küçük Akbaba ve Kızıl Şahin, Kars’ta tedavi altına alındı.

Iğdır ‘a bağlı Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunan Küçük Akbaba ve Kızıl Şahin Iğdır DKMP Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İlk müdahaleleri Iğdır DKMP’de yapılan küçük akbaba ve kızıl şahin daha sonra Kars Kafkas Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri yapılmak üzere DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen küçük akbaba ve kızıl şahin burada dallarında uzman veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. Yaralı küçük akbaba ve kızıl şahin tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.