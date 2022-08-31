Hakkari’de yaralı halde bulunan akbaba, yapılan ilk tedavisinin ardından Van’a gönderildi.

Hakkari’de yaralı halde bulunan akbaba, yapılan ilk tedavisinin ardından Van’a gönderildi.

Doğa Milli Parklar (DMP) Müdürlüğü tarafından yaralı olarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirilen akbaba için ekipler seferber oldu. Röntgenleri çekilen akbabanın yapılan muayenesinde, kanat kısmında kırık olduğu tespit edildi. Akbaba, DEP personeline teslim edilerek Van’a gönderildi.