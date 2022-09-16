Van İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yaralı olarak bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yaralı olarak bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik icra edilen kontrol ve denetim faaliyeti esnasında, arazide kanadından yaralanmış vaziyette bir ağaçkakan bulundu. Kanadından yaralandığı tespit edilen ağaçkakan, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak tedavisinin yapılması amacıyla Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yaralı hayvanı teslim alan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gerekli tedavinin ardından ağaçkakanı yeniden doğal ortamına bırakacaklarını belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.