Yaralı 4 depremzede çocuk ambulans uçakla Adana’dan İstanbul’a getirildi.

Yaralı 4 depremzede çocuk ambulans uçakla Adana’dan İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar, İstanbul’a getirilmeye devam ediyor. Adana’da içinde 4 çocuğun bulunduğu ambulans uçak saat 14.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Reyhan Elhasan (15), Efla Büte (14), Fatih Sönmez (7), Hilaf Malandi (5) isimli çocuklar sağlık ekipleri tarafından burada hazır bekleyen ambulanslara taşındı. Yaralılar daha sonra tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.