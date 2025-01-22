Bartın’da bir yük gemisinde iş kazası sonucu yaralanan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz’in Bartın İnkumu açıklarında seyir halinde bulunan yük gemisinin personeli, iş kazası sonucu yaralandı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Başarılı bir operasyon ile şahsı gemiden alan ekipler, karada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı gemici, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.