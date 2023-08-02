Erzincan’da dağlık alanda yürüyüş yaparken yaralanan Ahmet Utku Çayır (30), jandarma, JAK, 112 ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu helikopter ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Erzincan merkeze bağlı Küçük Çakırman köyünde yamaç paraşütü yapılan bölgede grup halinde doğa yürüyüşü yapan Ahmet Utku Çayır, düşerek yaralandı. Acı içinde kıvranan Çayır, yerden kalkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, JAK, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çayır’ın belinde kırık olduğu anlaşıldı. Arazinin sarp ve engebeli olması ve sedye ile uzun süre taşınmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini düşünen ekipler, bölgeye helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığına ait helikopter sevk edildi. Jandarma Komutanlığına ait helikopter yaralı Çayır’ı bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.