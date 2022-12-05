Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün gece meydana gelen olayda yaya Dursun Ö.’ye arkasından tüfekle ateş edildi. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan şahıs, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Sırtından girip göğsünden çıkan kurşunla ağır yaralanan Dursun Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Ateş ettikten sonra kaçan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili O.Y., Ö.Y. ve Y.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.