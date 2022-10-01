Karabük’ün Safranbolu ilçesinde her mevsim 24 santigrat derecede sabit sıcaklığı olan Konarı Gölü’nün araştırılması için akademik çalışma girişimleri başladı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde her mevsim 24 santigrat derecede sabit sıcaklığı olan Konarı Gölü’nün araştırılması için akademik çalışma girişimleri başladı.

Safranbolu Konarı Gölü’ne Karabük Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemil Belder ve doğa sporcusu Cemal Özbek tarafından tüplü dalış gerçekleştirildi. Doğal güzelliği ve jeolojik yapısı ile ilgi odağı haline gelen Konarı Gölü’ne su altı dalışı gerçekleştiren Belder ve Özbek, su sıcaklığının her mevsim 24 santigrat derecede sabit olduğunu belirledi. Karabük Üniversitesi akademisyenleri tarafından da gölün yapısı ve beslendiği kaynakların araştırılmasına yönelik girişimlerde bulunuldu.

KBÜ Rektör Danışmanı Cemil Belder, İHA muhabirine yaptığı konuşmada Safranbolu Konarı Gölü’ne yaptıkları dalışta ülkenin nadir görülen bir su kaynağıyla karşılaştıklarını söyledi.

Benzerlerinin Sivas’ın Gürün ve Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunduğunu ifade eden Belder, "Çevremizde bulunan doğal su kaynakları ortalama 8-10 santigrat derece olmasına rağmen Konarı gölünde su sıcaklığı sabit 24 santigrat derecedir. Ayrıca göl suları ile beslenen bahçelerin, çevredeki diğer alanlara göre daha fazla mahsul vermesi oldukça dikkat çekicidir. Karabük Üniversitesi olarak gölün bilimsel ve turistik önemini göz önünde bulundurduğumuz için araştırılması hususunda girişimlerde bulunduk" dedi.

Belder, İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin’in ilerleyen dönemlerde üniversite projesi çerçevesinde akademik anlamda çalışma yürütmeyi planladığını belirterek, "Hocamızın ifade ettiği kadarıyla bu projede amaç Konarı Gölü’nün sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik değerlerinin, major element ve ağır metal içeriğinin saptanmasının yanında Konarı Göllerini besleyen suların, ana akiferinin hangi kayaç grubu olduğunu hangi yükseltilerden, hangi dağlardan beslendiğini ve göl sularının yeraltında dolanım süresini yani Konarı Göl suyunun yaşının saptanmasıdır. Bu amaca su kimyası ve izotop analizleri çalışmaları ile ulaşılmayı planlamaktadırlar. Bu çalışmalar sonucunda neden Konarı Gölü’nün sabit sıcaklıkta olduğu ve jeotermometreler yardımıyla rezervuar sıcaklığının daha sıcak olup olmadığı da anlaşılabilecektir" diye konuştu.