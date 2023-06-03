Kütahya’da Final Ortaokulu öğrencileri, yıl boyunca yaptıkları bilimsel çalışmalarını sergiledi.

Etkinlikte okul öğrencilerinin öğretmenlerin koordinatörlüğünde hazırlamış oldukları projeler sergilenirken, velilerin ilgisi yoğun oldu.

Okul Müdürü Muhammed Uygun, yaptığı açıklamada, "Geleceğin bilim insanlarını yetiştirme adına yaptığımız etkinliğimize katılan velilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimiz yapmış olduğu etkinlikleri gelen misafirlerimize sundular. Öğrencilerimizin bilim insanı olma yolunda vizyonlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu arada çalışmaları yönlendiren Fen Bilgisi öğretmenimiz Feyza Bilge’yi de tebrik ediyorum" dedi.

Uygun, öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucunda güzel çalışmaların ortaya çıktığını, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını belirtti.