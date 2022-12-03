Bilecik Müftülüğü personeli, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri yaptıkları bağışlarla hafızlık kurslarına hizmet aracı alarak hediye etti.

Bilecik Müftülüğü personeli, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri yaptıkları bağışlarla hafızlık kurslarına hizmet aracı alarak hediye etti.

Bilecik’te 2017 yılında hafız yetiştirmeye başlayan Osmanlı Erkek Hafızlık Kur’an Kursuna, 2021 yılında Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu da eklenince her iki kursun iaşesinin karşılanması konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, gerçekleştirilen aylık olağan toplantılarda konuyu Bilecik’te görev yapan din görevlileri, Kur’an Kursu öğreticileri ve daire personeli ile paylaştı. Çağrıya kayıtsız kalmayan müftülük personeli de örnek bir paylaşma, sorumluluk ve yardımlaşma projesinin altına imza atarak bağışlarıyla hafızlık kurslarına yeni bir araç satın aldılar. Müftülük tarafından Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursunda araç teslim töreni yapıldı.

Törene İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcıları, daire personeli, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Din görevlilerinin her konuda topluma örnek insanlar olduklarını ifade ederek konuşmasına başlayan İl Müftüsü Ali Erhun, din görevlisinin toplumun aynası olduğunu, eylemleri, hareketleri ve davranışları ile topluma örnek olması gerektiğini, Bilecik’te görev yapan müftülüğün her kademesindeki personelin de örnek bir paylaşma ve yardımlaşma ile bunun en güzel örneğini sergilediklerini aktardı.

Müftü Ali Erhun konuşmasına şöyle devam etti,

“Müftülüğümüze bağlı yatılı Kur’an Kurslarımızın iaşe ihtiyaçlarını (erzak, ekmek ve kumanya) karşılamak için uzun zamandan beri bir araca ihtiyacımız vardı. Çeşitli girişimlerimiz oldu. Fakat sonunda görevlilerimizin örnek fedakarlıkları ile hizmet aracına sahip olduk. Sağ olsun başta din görevlilerimiz olmak üzere Kur’an Kursu öğreticilerimiz ve daire personelimiz araç alımına destek için gönüllü oldular. Maliyeti 400 bin TL olan aracımızın 300 bin TL si kendi personelimiz tarafından, kalanı da hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarından karşılandı. Bu gün burada aracımızın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Hakikaten herkese örnek olacak bir çalışma ortaya koydular. Sağ olsunlar” dedi.

Konuşmaların akabinde din görevlileri tarafından alınan araç, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile hafızlık kurslarına teslim edildi.