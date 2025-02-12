Eskişehir Sazova Mahallesi’nde Porsuk kenarındaki bahçelik alana inşa edilen ahşap çardak, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ahşap çardak, mahalleliler için yaz kış farklı bir aktivite alanı sağlıyor. Ağaçlar arasına inşa edilmiş olan ahşap çardağa merdivenle çıkılırken, mahalleliler ve çevredeki vatandaşlar da üst katındaki açık kısımda vakit geçirilebiliyor. Görenlerin dikkatini çeken ilginç tasarım, şehir hayatı içinde farklı bir yaşam alanı oluşturmaya yardımcı oluyor.

"Farklı mahallelerden gelen çocuklar içeride tiner çekerken yerimizi yaktılar"

Ahşap çardağın sahiplerinden olan Kadir Seçen, burayı yaklaşık 5 sene önce yaptıklarını ve başlarda bahçedeki banklarda otururken sonrasında alanı biraz daha geliştirmek istediklerini belirtti. Seçen, ahşap çardağın ortaya çıkma sürecini, "Çay içebileceğimiz, yemeğimizi yiyebileceğimiz bir yer olsun istedik. Bu bahçedeki iki ağacı da dedem dikmişti, o yüzden biz de güzel bir yer yapmaya karar verdik. Sonra mahallenin de desteğiyle hep birlikte burayı yaptık" şeklinde aktardı.

Bir süre önce tinerciler yüzünden ahşap yapının büyük bir bölümünün yandığını dile getiren Seçen, "Normalde üstü kapalıydı, birkaç sıkıntıdan dolayı ahşap evimiz yandı. Farklı mahallelerden gelen çocuklar içeride tiner gibi maddeler çekerken yaktılar. Çatısı tamamen kül oldu, alt tarafı da yandı. Sonra biz tekrardan yaptık. Maalesef ağaçlarda da yanıklar var, ama sağ olsun belediye onları düzeltti. Şimdi yaz için yeniden üstünü kapatmayı düşünüyoruz, ama bu sefer yanlarını açık bırakacağız, daha yazlık gibi olacak" şeklinde konuştu.

"Ahşap çardağımız herkese açık"

Kadir Seçen ağaç evin yalnızca mahalleliler değil civardaki vatandaşlar tarafından da kullanılabileceğini söyleyerek, "Ahşap çardağımız herkese açık. Mahallemizdeki vatandaşlar burayı piknik yapmak için kullanıyorlar, insanlar oturup çay içiyorlar, yoldan geçerken ilgisini çektiği için oturup dinlenenler de oluyor. Buradan geçerken görenler merak ettikleri için mutlaka bakmak istiyorlar, dileyen herkes gelip vakit geçirebilir" dedi.