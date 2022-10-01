Gürgen ağacından ürettiği sandalyelerinin sağlamlığını sıra dışı testlerle ispatlamaya çalışan Mesut Karslı, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Balyoz, balta ve iş makineleriyle yaptığı sağlamlık testleri sosyal medyada paylaşarak ün kazanan Karslı, sandalyeyi kırabilene ise 3 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Gürgen ağacından ürettiği sandalyelerinin sağlamlığını sıra dışı testlerle ispatlamaya çalışan Mesut Karslı, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Balyoz, balta ve iş makineleriyle yaptığı sağlamlık testleri sosyal medyada paylaşarak ün kazanan Karslı, sandalyeyi kırabilene ise 3 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Ankara’da mobilyacılık işiyle uğraşan Mesut Karslı (30), ürettikleri masa ve sandalyelere uyguladığı sağlamlık testleriyle sosyal medyada fenomen oldu. Gürgen ağacı ve gemi tutkalı kullanarak ürettikleri sandalyelere balyoz ve demir çubuklarla girişen genç fenomen, mobilyayı kırmayı başarana ise 3 bin lira ödül vereceğini söyledi. İş makinesiyle yaptığı testlerin sosyal medyada milyonlar tarafından izlendiğini belirten Karslı, müşterilerin ilgisinden de oldukça memnun olduğunu kaydetti. Amaçlarının eğlenmek ve markalarını duyurmak olduğunu belirten Karslı, fenomen olma sürecine ait detaylardan ise İhlas Haber Ajansı’na (İHA) bahsetti.

“Sandalyenin kırılma ihtimali yok”

Sandalyelerin üretim sürecinden bahseden Karslı, “Sandalyemiz, gürgen ağaçlarının ince yapraklarının yoğuntuluyor. Aralarına da gemi tutkalı sürülerek 7 kat sıkıştırılıyor. Sonra da ‘papel’ haline getiriliyor. Bu malzemeyi de sandalyenin üzerine uyguluyoruz. Sandalyenin kırılma ihtimali yok. 5 yıl da garanti veriyoruz. 25 senedir masa, sandalye sektöründeyiz. Sandalyelerimizin sırrı; iç iskeletinin gürgen ağacından yapılıyor olması. Güçlendirilmiş, ‘papel’ malzemeleri kullandığımız için sandalyelerimiz kırılmıyor. Son 3-4 senedir de sosyal medyadayız. Çağı yakalamaya çalışıyoruz” dedi.

“Sıra dışı sağlamlık testlerimiz oldu”

Testlerin çok fazla ilgi duyduğunu söyleyen Karslı, “Sıra dışı sağlamlık testlerimiz oldu. Vinçten attığımız sandalyenin videosu çok ilgi çekmişti. Baltayla ve ağır demirlerle vurma testlerimiz var. Kepçe operatörüyle yaptığımız test ise sen sıra dışı testimizdi. Takım elbiseyi resmi olsun diye giyiyorduk. Müşterilerimize saygımızdan dolayı giyiyorduk. Müşterilerin siparişinden 1 hafta sonra ürün hazır olmuş oluyor. İstenilen renk, kumaş ve desenle birlikte birinci sınıf kalitede müşterilerimize gönderiyoruz. Böyle sağlam ürünler çıkarmak için 25 yıla yakın tecrübe gerekiyor. Bu tecrübenin sonunda da bu kaliteyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medyada çok olumlu tepkiler aldık”

Olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Karslı, "Kırılmaz sandalye üretiminde kârımız düşük. Maliyetimiz yüksek. Kârımızı da yükseltirsek ürünler çok pahalı olacak. Kârımızı düşük tutuyoruz. Hem tanınmak hem de insanları memnun etmek için bunu yapıyoruz. Sosyal medyada çok olumlu tepkiler aldık. İşlerimizin artmasına sebep olan tepkiler aldık. Müşterilerimiz direkt kırılmaz sandalyeyi istiyor. Elimizde bir cevher mal. Ürünümüze güveniyoruz. Bunu da tanıtmamız gerekiyor. Çok büyük reklam bütçesi ayıramıyoruz. Sosyal medyada hem ürünümüzü göstermek, hem de ilgi çekmek için komedi tarzında videolar çektik. Sandalyemizin kırılmaz olduğunu görmek için benimle tanışmak isteyenler oluyor. Biz de sandalyemizi kırmayı başarana 3 bin lira ödül veriyoruz. Tek seferde ya da iki seferde kırabilirlerse ödül veriyoruz. Sadece masa ve sandalye üretiyoruz. Bunda da iddialıyız. Kesinlikle sunta malzeme yok" dedi.