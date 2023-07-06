Denizli’de tekstil fabrikasının bir bölümüne kurduğu atölyesinde yaptığı oyuncaklarla çocukları sevindiren iş adamı Erdoğan Kızıl, kentte Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip 26 sanatçıdan birisi oldu.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’da geçmişten gelen mirası geleceğe aktarmak için yurdun dört bir yanında olduğu gibi Denizli’de de birçok faaliyet yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri” çalışmaları çerçevesinde Denizli’de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sayısı da her geçen yıl artıyor.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilerek, Bakanlık tarafından sanatçı kimliği verilen 26 kişiyi, tek tek ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Akyol, bu faaliyetleri çerçevesinde son olarak 27 yıldır tekstil işiyle uğraşan işadamı Erdoğan Kızıl’ı ziyaret etti. Fabrikasının bir bölümünde oluşturduğu atölyesinde tahtadan oyuncaklar yapan Erdoğan’ın sanata yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Veli Akyol, bu oyuncakları çocuklara ücretsiz olarak sevindiren sanatçıya teşekkür etti.

"Erdoğan Kızıl, bizim açımızdan önemli bir sanatçımızdır"

İl genelinde somut olmayan kültürel miraslarının belirlenmesi için detaylı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, “Erdoğan Kızıl, bizim açımızdan önemli bir sanatçımızdır. Kendisi yaptığı iş bakımından fiziksel hem de manevi yönüyle bir iş yapıyor. Burada yaptığı önemli bir çalışmadır. Bizim Bakanlığımızda sanatçı kartı aldıktan sonra o kartı ve belgeyi duvara asıp, kenara çekilmiyor. Kendi köşesine çekilen sanatçılardan değil, sürekli çalışarak mücadele ediyor ve sanatını sürdürüyor. Yakın zamanda vefat eden Hayri Dev ile Beyağaç ilçesinde bulunan sipsi ustamız gibi onlarca sanatçımız bulunuyor. Bunlar yaş itibari ile yaşlanıyorlar. Yani bu sanatçımız da oraya doğru evirilecek. Ahilik kültürünün de nasıl devam edebileceğini en somut şekilde gösteren sanatçılarımızdan bir tanesidir” dedi.

“Kültürel değerlerimize yönelik takibimizi yapıyoruz”

Kültürel ve sanat değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Akyol, “İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak bütün sanatçılarımızla ve bütün meslek erbabımızla somut olan ve somut olmayan kültürel değerlerimize yönelik takibimizi yapıyoruz. Denizli’deki değerlerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların içerisinde en önemli çalışmalardan bir tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile imzalanan protokollerdir. Bunlarla alakalı destek projelerde dahil bu sanatların, kazanımların ve değerlerin devam etmesi yönünde ciddi çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Sanatını sergileyecek

Her yıl düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu tarafından sanatkarlık belgesini almaya hak kazandığını anlatan Erdoğan Kızıl ise yıllardır emek harcadığı ürünlerini müze de sergilemek istediğini söyledi. Kızıl, en büyük istediğinin çocukların mutlu olması olduğunu belirterek, “1980 yılından 96’ya kadar sanatkarlık yaptım. Pandamide de özellikle böyle zamanımızı boşa geçirmeyelim dedik ve çocuklarımız için gençlerimiz için mesleğin tıpkı eskisi gibi altın bilezik kavramını tekrar hatırlatmak için bu işle uğraşıyorum. Meslek sahibi gençlerin yetişmesine vesile olmak için tahta oyuncak işini hobi olarak yapmaktayım. Okullardan çocuklar davet ediyorum. Fabrikanın bir köşesine atölye oluşturdum. Bu şekilde çocuklarımızın hem teorik hem de pratik öğrenmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.