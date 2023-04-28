Yakacak odunları bir sanat eseri gibi dizen Tortum’lu duvar ustası Muammer Bilen, “İnsanların yaptıkları işleri kendi kişiliklerini yansıtır” dedirtti.

Duvar Ustası Muammer Bilen, “Her ne işi olursa olsun özenli yapılmalı baştan savma işler ne etrafa güzel görüntü sağlar nede yapanın gönlünü hoş eder. Bu yakacak odunları yol üstünde diziyorum kurusunlar diye. Karşıdan geçenler güzel görsünler tertipli düzenli olsun diye. Taş duvarı gibi diziyorum görenler tebrik ediyorlar resim çekiliyorlar bende mutlu oluyorum” dedi.