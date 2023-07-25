Tokat’ta yaptığı ahşap oyuncaklarla dikkat çeken Ziya Bülent Kayaalp, oyuncaklarına ömrü boyunca garanti verirken plastik oyuncaklara karşı çıkıyor.

Tokat’a 30 yıldır ahşap işleriyle uğraşan Ziya Bülent Kayaalp, yaptığı ahşap oyuncaklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ahşap kuş, davulcu, duvar döven çekiç ve bilye kulesi gibi hareketli oyuncaklar yapan Kayaalp, plastik oyuncakların tamir edilemediğini ve sağlığa zararlı olduğunu belirtti. Yaptığı ahşap oyuncaklara hayatı boyunca ücretsiz tamir garantisi veren Kayaalp, ebeveynlerin çocuklarına plastik oyuncaklardan daha sağlıklı olan ahşap oyuncak almasını gerektiğini belirtiyor. Yaptığı hareketli ahşap oyuncaklar 250-500 lira arasında alıcı bulan Kayaalp, satışların düşük olduğunu söyledi.

"Ahşap oyuncaklar plastikten daha dayanıklı ve tamir imkanı daha fazla bulunuyor"

Mobilya ustalığını bıraktıktan sonra ahşap oyuncak işine başladığını belirten Ziya Bülent Kayaalp, "Aslen mobilya ustasıyım, işimi bazı nedenlerden dolayı bırakmam gerekti. Mobilya işini bıraktıktan sonra ahşap hediyelik ve oyuncak işlerine başladım. Mobilya işinde tek başıma yaptığım için olmuyordu, bende tek başıma yapabileceğim bu işi düşündüm. Çocukluğumdan bir merakım vardı. Burada hareketli oyuncakları çok yapıyorum. Kanat çırpan kuşlar, hareket eden bilyeler gibi ahşaptan değişik oyuncaklar yapmaya çalışıyorum ve bundan zevk alıyorum. Eskiden itibaren böyle mekanizmalara merakım vardı. Açılır, kapanır, hareketli mekanizmalara oldukça merakım çoktu, bende oyuncaklarla bunu geliştirmeye çalıştım. İnsanlar bu oyuncakları ilginç buluyor, farklı buluyor. Satışlarımızda fazla rağbet görmüyoruz, insanlar kırılacağından korkuyor. Bu kırılsa bile ahşaptan olduğu için tekrar yapılabilen bir oyuncak ama plastik oyuncaklar kırıldığında atılıyor. Vatandaşımız ahşabın daha sağlıklı olduğunun da bilincinde değil dolayısıyla kendi ilimizde ahşap oyuncaklara fazla bir rağbet yok. Ben isteğim olduğu sürece bunu yapmaya devam edeceğim. Ahşap oyuncaklar plastikten daha dayanıklı ve tamir imkanı daha fazla bulunuyor. Ben yaptığım oyuncaklara garanti veriyorum, ben ölene kadar gelip burada ücretsiz tamir ettirebileceklerini söylüyorum. Ebeveynlerin çocuklarına ahşap oyuncak almalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.