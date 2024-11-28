Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentsel sit alanı içerisinde yer alan Yaprak Mahallesi’ni eski görünümüne kavuşturmak için kolları sıvadı. 6 Şubat depremi ile yıllardır tahribata uğrayan bölgenin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırılacağını belirten Yılmaz, “Yaprak Mahallemizi, geçmişin izlerini silmeden, eski güzelliklerine kavuşturacağız” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın talimatıyla Gaziantep’in tarihi bölgelerinden Yaprak Mahallesi eski görünümüne kavuşacak. Kültür Miras Koruma Müdürlüğü’nce hazırlanan proje ile bölge restore edilecek.

Projeyi yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, Yaprak Mahallesi’nin 6 Şubat depreminde ve öncesinde yıllardır süregelen bir tahribata uğradığını söyledi. Tarihi mahalleye yıllardır bir çalışma yapılmadığını anlatan Yılmaz, “Yaprak Mahallesi sadece Şehitkamil için değil Gaziantep için önemli bir bölge. Ekip arkadaşlarımızla gerekli çalışmaları yaptık ve ortaya çok güzel bir proje çıktı. Kültür Miras Koruma Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

“Eski güzelliklerine kavuşturacağız”

Mahallenin kentsel sit alanı içerisinde yer aldığını paylaşan Yılmaz, “Yaprak Mahallesi, kent için oldukça büyük bir öneme sahip. Restore çalışmalarıyla tescilli taşınmaz kültür varlıklarını koruyarak, yarına taşıyacağız. Aynı zamanda sokak sağlamlaştırmaları yapılarak, bu taşınmazlara verilecek fonksiyonlarla Gaziantep turizmine kazandıracağız. Bu güzel mahallemizin tarihi dokusunu ve ruhunu yeniden canlandırmak için kararlıyız. Yaprak Mahallemizi, geçmişin izlerini silmeden, eski güzelliklerine kavuşturacağız” diye konuştu.