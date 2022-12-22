Cezayir’in ilk üniversitesinden Düzce Üniversitesi’ne yurt dışı araştırmaları için misafir oldu.

Cezayir’in ilk üniversitesinden Düzce Üniversitesi’ne yurt dışı araştırmaları için misafir oldu.

Cezayir’in ilk üniversitesi olan “University of Science and Technology Houari Boumediene” Coğrafya ve Şehir Bölge Planlama bölümü doktora öğrencisi Naida Mekhloufi, yurt dışı araştırmaları için Düzce Üniversitesi’nin misafiri oldu.

Naida Mekhloufi misafir öğrenci olarak; yapısal eşitlik modellemesi, açık-yeşil alanlar, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve ekosistem hizmetleri konularında çalışmalar yapmak üzere kendi üniversitesinin kısa süreli araştırma desteği ile Düzce Üniversitesi’ne konuk oldu.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Selman Gültekin ve Doç. Dr. Pınar Gültekin’i ziyaret etti.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı da ziyaret eden Naida Mekhloufi, University of Science and Technology Houari Boumediene ve Düzce Üniversitesi arasında ki iş birliği hakkında bilgi aldı. Kendisi ile aynı konularda çalışmalar yapan lisansüstü öğrenciler ile de bir araya gelen Mekhloufi, Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin ve personelinin nazik misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.