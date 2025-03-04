Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapımı tamamlanan 120 yataklı devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

Türkoğlu ilçesinde yapımı tamamlanan modern sağlık hizmetleri sunmayı amaçlayan hastane, 13 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu, 20’den fazla poliklinik odası, 4 tam donanımlı ameliyathane salonu ve 20 yoğun bakım yatağı ile hizmet vereceği ifade edildi. Son teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldığı aktarılan Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesinin, bölgedeki sağlık altyapısının güçlenmesine önemli katkı sunacağı kaydedildi.

Yeni hastanenin hizmete girmesiyle birlikte, ilçe halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim sağlayabileceği belirtildi.