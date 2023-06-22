Giresun Belediyesi’nin çöp döküm alanını boşaltarak yaptığı Doğu Park ve Galericiler Sitesi tamamlanarak ihaleye çıkarıldı.

Giresun Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Park ve Galericiler Sitesi’ndeki oto galeri dükkanları kiraya verilmek üzere ikinci kez ihaleye çıkarıldı.

Açıklanan ihale dokümanında bulunan 46 adet dükkan açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yıllardır atıl durumda bulunan 32 bin metrekarelik arazinin ekonomi alanı olarak şehre kazandırılmasının son derece değerli olduğunu ifade ederek “Geçtiğimiz yılın sonlarında inşaatına başladığımız Doğu Park ve Galericiler Sitesi projemizin inşası hızla tamamlanmak üzere. Gerçekleştireceğimiz ihale ile buradaki dükkanların 10 yıllığına hak sahiplerini belirleyeceğiz. İhaleye çıkan 46 dükkan ile bu projemizin tüm etaplarının tamamlanması ile Giresunumuzun ve bölgemizin ekonomisine önemli katkısının olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.