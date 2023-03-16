Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yapımı tamamlanan cami dualarla ibadete açıldı.

Gediz İlçe Müftülüğü’nün koordinesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan cami için açılış töreni düzenlendi.

Açılışa Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, daire amirleri, muhtarlar, din görevlileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta cami ve mescitleri imar etmek en şerefli işlerden olduğunu söyleyen Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Camiler yediden yetmişe bütün müminlerin huzur bulduğu mekandır. Camilerin yapılmasında maddi manevi destekleri olan, yapılmasında vesile olanlara, katkı verenlere ve caminin açılışına katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program katılımcılara köy muhtarlığı tarafından yemek ikramıyla sona erdi.