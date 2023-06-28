Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yapımı tamamlanan Bamsı Beyrek Seyir Terasında, açılış öncesi Vali Cüneyt Epcim’i, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş’i, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun’u, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet’i ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun’u ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat’ı terasta ağırlayarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dede Korkut Hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesi çalışmalarında sona gelindi.

Yapım çalışmaları biten projede Duduzar Dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesini protokol üyeleriyle gezen Başkan Pekmezci, teras hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yarın vatandaşların kullanıma açılacak olan terasın, resmi açılışı ise edinilen bilgiye göre yaz aylarında Bayburt ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek.