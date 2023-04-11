Çorum’un İskilip ilçesinde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan vatandaşlar, fırınlarda 8 saatte pişirdikleri keşkekle iftar sofralarını lezzetlendiriyor.

Çorum İskilip ilçesinde 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip’in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeye devam ederken, iftar saatinde fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. UNESCO’nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor.

Fırınlarda yoğunluk oluşuyor

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri ile marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin de yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkekler hazır olunca kaleden davul çalınıyor

Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından keşkek çömlekleri fırınlara getiriliyor. Her bir çömleğin üzerinde karışmaması için işaretler bulunuyor. Keşkekler hazır olduğunda ise davulcular İskilip Kalesi’nde davul-zurna çalıyor. Davul-zurna sesini duyan vatandaşlar keşkek fırınlarına giderek çömleklerini alıyor.

“Keşkek iftar sofralarının vazgeçilmez geleneği”

İlçedeki keşkek geleneğinin Ramazan ayıyla birlikte başladığını hatırlatan Başkan Ali Sülük, “İskilip’te sadece keşkek yapılan fırınlarımız mevcut. Bu fırınlarda sadece Ramazan ayı boyunca keşkek yapılır. İskilip keşkeği Ramazan ayı boyunca ilçemizde tüm evlerde tüketilen en önemli yemeklerden birisidir. İlçemizin yöresel yemeklerinden olan keşkeğe geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaret aldık. Sabah saatlerinde keşkekler fırınlara konur. Akşam bir saat önce keşkek fırınları açılır kalede davulun çalmasıyla birlikte insanlar fırınlara giderek keşkeklerini alırlar. Çömleklerde pişen çörekler iftarda sofralarda insanlarla buluşur” dedi.

"Bu iki yemeğimiz iftar sofralarının olmazsa olmazı"

Ramazan ayında iftar sofralarında sadece keşkek olmadığını kaydeden Başkan Sülük, “Yanında tarhana çorbası da olması gerekiyor. Tarhana ve keşkek İskilip’te iftar sofralarının vazgeçilmez ikilisi. Mutlaka her sofrada bulunan bu iki yemeğimiz iftar sofralarının olmazsa olmazı. Herkesi bu lezzetleri tatmak için İskilip’e davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.