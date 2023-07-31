Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan ve 7 yıldır maddi imkansızlık nedeniyle yapımı tamamlanamayan caminin gelecek yıl ibadete açılacağını söyledi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden camide incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, caminin en kısa sürede açılması için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Yozgat OSB’de 3 binin üzerinde çalışanın olduğunu ifade eden Polat, “Yozgat OSB’de boş parselimiz kalmadı. Hepsinin yer tahsisini yaptık ve 6 ay içerisinde üretime başlayacaklar. Yozgat OSB’de bir sıkıntımız kalmadı. Boğazlıyan OSB’de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı, yer tahsisine başladı. Bozok OSB’de ise 9-10 firmanın yer tespitini yaptık, imzaları aldık. Yozgat OSB’miz 20 yıllık bir organize sanayi bölgesi. Burada cami ihtiyacı olduğunu görünce geçtiğimiz yıllarda cami inşaatına başlanmıştı. Geçen ay da camimizi inceleme fırsatı bulmuştuk. OSB çalışanlarımız, iş insanlarımız ve hayır severlerimizin desteği ile çalışmalarımız sürüyor. Seneye inşallah camimizi ibadete açmak istiyoruz. Tüm hayırseverlerimizin desteğiyle bir yıl içinde camimizi açmayı hedefliyoruz.” dedi.