Yapımcılığını Berkin Kaya’nın sahibi olduğu Berton Medyanın üstlendiği, Barış Arduç’la Hande Erçel’in başrollerini oynadıkları "Rüzgara Bırak" filmi uluslararası arenada da ses getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Rusya’da vizyona girdiğinden beri izleyici rekoru kıran "Rüzgara Bırak" filmi bir numaraya yerleşti.

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU

Ailesinin servetini bir kenara bırakarak doğayla iç içe yaşayan Ege ile aile şirketini ayakta tutma mücadelesi veren Aslı’nın hikayesini konu alan film 14 Şubat’ta izleyicisi ile buluşacak.

Senaryosunu Ceylan Naz Baycan’ın yazdığı Rüzgara Bırak filminde yönetmen koltuğunda Engin Erden oturdu. Rüzgara Bırak filminde şirketin varisi olan ‘Ege Yazıcı’ ile ‘Aslı Mansoy’un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmaları yüzünden gelişen olaylar konu alınıyor.

Yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar’ın üstlendiği filmde Barış Arduç ile Hande Erçel’e Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez ve Tuğrul Tülek eşlik ediyor.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Çekimleri Çeşme’de gerçekleştirilen Rüzgara Bırak filmi Netflix’te 14 Şubat’ta yayınlanacak. Barış Arduç, ilk kez birlikte oynadığı partneri Hande Erçel ile iyi bir ikili olduklarını belirtken “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran; izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu.

Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslı karakterini üstlenen Hande Erçel ise duygularını şu sözlerle anlattı:

“Senaryosunu okuduğum andan itibaren büyüsüne kapıldığım bir hikayenin içinde, Aslı karakterini izleyiciyle buluşturacak olmanın mutluluğu içindeyim. Harika bir ekiple her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.”

Kaynak: https://berkinkaya.com/ruzgara-birak-filmi/