Bayburt-Erzurum güzergahını kullanan ve kış aylarında oldukça zorluk çeken sürücüler, Kop Tüneli’nin bitirilmesi için Bayburt Group’a çağrıda bulundu.

Erzurum-Bayburt sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Kop Geçidi’nin 2 bin rakımlı noktasında 2012 yılında temeli atılan ve 3 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak vaadinde bulunulan, yapım işi de Bayburt Group tarafından sürdürülen, 12 yıldır tamamlanamayan tünel bu kışa da yetişmedi. Sürücüler ise tünelden umudunu kesti.

Bayburt - Erzurum güzergahını kullanan ve kış aylarında oldukça zorluk çeken sürücüler Kop Tüneli’nin bitirilmesi için Bayburt Group’a çağrıda bulundu.

Bayburt Group inşaata seslenerek tünelin ne zaman biteceğini soran sürücüler, bu kış da aynı çilenin yaşanacağını kaydettiler.