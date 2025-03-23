Bayburt Group İnşaat firmasına ait Kop Tünel inşaat şantiyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tünel şantiyesindeki konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının neden kaynaklı olduğu henüz tespit edilemezken, büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.