Zonguldak, Kozlu ve Kilimli Belediye Başkanları ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti.

Zonguldak, Kozlu ve Kilimli Belediye Başkanları ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, yapılacak ortak projeler hakkında görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti. Rektörlükte gerçekleşen ziyarette, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetten etkilenen illeri ziyaret eden Belediye Başkanları, Rektör Özölçer’e bu illerdeki gözlem ve tespitlerini aktardı. Ardından Zonguldak il merkezi ile Kozlu ve Kilimli ’deki yapıların deprem dayanıklılık denetimi için üniversite ortaklığında yürütülmesi planlanan proje süreci hakkında görüşlerini paylaşan Belediye Başkanları, Rektör Özölçer ile konu hakkında karşılıklı istişarede bulundu. Görüşmede ayrıca Zonguldak merkezindeki su kayıp ve kaçaklarının tespiti ve önlenmesi üzerine üniversiteyle yürütülmesi planlanan çalışma hakkında konuşuldu.

“Kimse benim başıma gelmez dememeli”

Belediyelerle yapılacak işbirliğinden ve üniversitenin kente sunacağı katkıdan onur duyacağını söyleyen Özölçer, “Deprem ve diğer doğal afetlere ilişkin hazırlıkların yapılması ve gereken önlemlerin alınması son derece önemlidir. Kimse benim başıma gelmez dememelidir ve bu konuda bireylerden kurumsal yapılara kadar herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Belediye Başkanlarının ZBEÜ Genel Sekreterlik makamına atanan Doç. Dr. Mustafa Yıldız’a hayırlı olsun ziyaretinde de bulunduğu görüşme, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.