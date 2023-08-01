ATSO Başkanı Ali Bahar, “Oda aidat ve gecikme zamları konusundaki yapılandırmadan faydalanan üyelerimiz 4 Ağustos’a kadar ilk iki taksitlerini ödeyebilecekler” dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesindeki oda aidat ve gecikme zamları konusundaki yapılandırma imkânından faydalanan oda ve borsa alacaklarının 1’inci ve 2’inci taksit ödemelerinin 4 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatıldığını kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kamuya ait olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zamları yeniden yapılandırıldı.

Ödeme kolaylığından faydalanacaklar

12 Mart 2023 tarih ve 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle üyelere ödeme kolaylığı sağlandığını kaydeden Başkan Ali Bahar, “Yapılandırmadan faydalanan üyelerimiz, 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarına getirilen ödeme kolaylığından faydalanabildiler. Bu çerçevede de yapılandırmaya alınan ve son ödeme tarihi 31 Temmuz olan oda ve borsa alacaklarının 1 ve 2’nci taksit ödemelerinin süresi 4 Ağustos gecesi son bulacak” dedi.