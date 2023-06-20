Samsun Valiliği tarafından, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı Kanun’un sağladığı imkanlardan faydalanmak için 3 Temmuz’un son gün olduğu hatırlatıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı, dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması, 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan, Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verildiği, araç muayenesini yaptırmamış olanların 30 Eylül tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması gibi önemli imkan ve kolaylıklar içermektedir. Mükelleflerimize son başvuru tarihinin 3 Temmuz 2023 olduğu ve başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet adresi veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, ya da Başkanlığımıza bağlı vergi dairelerine şahsen, posta yoluyla da yapılabileceğini, ayrıca bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmış olduğunu diğer taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını önemle hatırlatırız” denildi.