Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Saruhanlı’da Hatıplar ile Sarısığırlı Mahallelerinin bulunduğu bölgede yapılan genişletme çalışmasının ardından 23 kilometrelik bölümde asfalt çalışması tamamlandı. Yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları, yapılan yol çalışmasının öneminin geçtiğimiz haftalarda bölgede meydana gelen yangında ortaya çıktığını ve genişleyen yolda, araçların yangına rahat bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

2023 yılı asfalt sezonunda çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Saruhanlı ‘da yaklaşık 10 mahallenin ulaşımını sağladığı grup yolunda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu da, çalışmaların yapıldığı Sarıçam, Sarısığırlı, Hatıplar, Aydınlar ve Şatılar Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek mevcut yolda incelemede bulundu.

Başkan Ergün’e teşekkür ettiler

Yakın zamanda bölgede ormanlık alanda meydana gelen yangında, yol çalışmasının öneminin ortaya çıktığını belirten mahalle muhtarları ve vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Sarıçam Mahalle Muhtarı Saim Yıldız, “Yapılan yolun önemi bizim için çok. Yollarımız zaten dardı. Şimdi çok güzel oldu. Başkanımıza yerden göğe kadar teşekkür ediyoruz. Ondan çok memnunuz” derken, mahalle sakini Sezai Yakarca, “Yollar genişledi. Güzel oldu. Geçtiğimiz haftalarda bölgemizde yaşanan yangında da yol sıkışıklığı, tıkanıklık yaşanmadı. O kadar araca rağmen yollar rahat bir şekilde kullanıldı” şeklinde konuştu.

Sarısığırlı Mahalle Muhtarı Kazım Özkan da, “Yaklaşık 15 gün önce bir doğal afet yaşadık. Mahallemizin yarısı yandı. Bölgemizde de Manisa Büyükşehir Belediyesi yol çalışması yapmıştı. Bu yol daha önce, 60 yıl önce yapılmıştı. Sayın Cengiz Ergün başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Yolumuz o kadar genişledi ki, 3-4 araç birlikte geçebileceği bir yol haline geldi. Yolun genişlemesiyle birlikte yangına müdahale daha da kolaylaştı. Bunun için kendilerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun. Var olsunlar” dedi.

Hatıplar Mahalle Muhtarı Ahmet Şahin ise, “Yolun yeni yapılması ve genişlemesi yangında çok faydalı oldu. Sağlı sollu 3-4 araç yangında rahat bir şekilde geçebildi. Yolun faydası yangında da ortaya çıktı” ifadelerini kullanırken, mahalle sakini Nebi Yumrutaş: Çok güzel oldu yollarımız. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yollarımızdan köylü, vatandaş olarak hepimiz memnunuz” diye konuştu.

Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer İkizce ise şunları söyledi: “Çalışmadan çok memnunuz. Genişleme oldu. Daha sonra asfalt çalışması oldu. Yolumuzun geniş olması nedeniyle yangına müdahalede hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu çalışmalardan dolayı şahsım ve mahallem adına Cengiz başkana teşekkür ediyorum.”

Şatırlar Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu da yaptığı açıklamada daha önce iki araba yolda yan yana zor geçerken, meydana gelen yangında arabaların rahat rahat geçtiğini ve emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere herkese teşekkür etti.