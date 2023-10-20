Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il genelinde yapılan ve yapılacak yatırımları değerlendirildiği bir toplantıya katıldı.

Vali Şefik Aygöl, İl Özel İdaresinde gerçekleştirdiği toplantıda Bilecik’e yapılan yatırımları ele aldı. Bilecik için ayrılan bütçeler değerlendirildi. Hayata geçmesi planlanan projeler içinse yeni bir bütçe planlaması ayarlandı. Vali Aygöl, ‘’Bilecik için yapılan yatırımları değerlendirdik. En doğru şekilde kararları almak adına hafta sonu mesaimizde buluştuk. Değerlendirmeler yaptığımız bir toplantıydı’’ ifadelerini kullandı.