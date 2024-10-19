Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Umreye gitmek isteyen yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin yargılandığı dava ertelendi Umreye gitmek isteyen yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan operasyon kapsamında; 817 gram esrar, 210 gram bonzai, RLÜGU, 9.43 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha