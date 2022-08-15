Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimler başladı. Yapılan indirimlerden memnun kalan Şanlıurfalı vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurt genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimler başladı. Yapılan indirimlerden memnun kalan Şanlıurfalı vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde verdiği talimat doğrultusunda, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirime gidilmesiyle bu sabah beklenen indirimler etiketlere yansıdı. Siverek’te de Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın eden ve 30’dan fazla üründe yapılan indirimden memnun kalan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde market önünde kuyruk oluşturdu. İndirimin yapıldığı ürünlere rağbet gösteren vatandaşlar, indirimlerin devam etmesini talep etti.

Tarım Kredi Kooperatif Marketinde alışveriş yapan vatandaşlardan Ali Çelik, indirimlerden memnun kaldığını belirterek, "İndirimlerin yapıldığı ürünlerin fiyatı iyi düşmüş ama bazı ürünler diğer marketlere göre. Biz diğer ürünlerde de indirimin yapılmasını istiyoruz. Süt ve gıda ürünlerinde güzel indirimler olmuş, bu indirimlerin devam etmesini istiyoruz” dedi