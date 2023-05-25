SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu, 5’incisini düzenlediği ‘Teknoloji ve İnşaat Günleri 2023’ etkinliği ile yapı profesyonellerini ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini öğrencilerle buluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu tarafından yapı profesyonelleri ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini öğrencilerle bir araya getiren ve 2 gün süren ‘Teknoloji ve İnşaat Günleri 2023’ etkinliği düzenlendi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinlik çerçevesinde yapı, teknoloji ve kariyer başlıklarında online seminerler gerçekleştirildi. İlk günün birinci oturumunda Prota Group-BIM ve Teknoloji Grup Şefi Orhan Ertuğral, ‘Prota Group Projeleri ve Yeni Gelişen Teknolojiler’ başlıklı; ikinci oturumunda Hilti Türkiye Mevzuat Müdürü Çağdaş Ilgaz Şenel, ‘Kahramanmaraş Depremleri ve Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi’ başlıklı ve üçüncü oturumunda Epas Mühendislik & Müşavirlik Yapı Mühendisi Kadir Çelik ‘Deprem Taşıyıcı Çelik Yapı Sistemleri’ başlıklı online seminerlerle takipçilerle buluştu.

İkinci günün ilk oturumunda Kalyon İnşaat BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan, ‘Üst Yapılarda BIM Kullanımları’; ikinci oturumunda İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Orhun Kalyoncu ‘Yeni Tür Sismik İzolasyonların Sürdürülebilirliği: Geoteknik ve Sismik İzolasyon’ ve üçüncü oturumunda FND CEO’su Tekin Güvercin ‘Global Proje Yönetimi’ başlıklı online seminerler verdi.