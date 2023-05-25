SUBÜ Proje İnovasyon Topluluğu, 5’incisini düzenlediği ‘Teknoloji ve İnşaat Günleri 2023’ etkinliği ile yapı profesyonellerini ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini öğrencilerle buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir o arter için sürücüleri uyardı Sakarya Büyükşehir o arter için sürücüleri uyardı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Proje İnovasyon Topluluğu tarafından yapı profesyonelleri ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini öğrencilerle bir araya getiren ve 2 gün süren ‘Teknoloji ve İnşaat Günleri 2023’ etkinliği düzenlendi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen etkinlik çerçevesinde yapı, teknoloji ve kariyer başlıklarında online seminerler gerçekleştirildi. İlk günün birinci oturumunda Prota Group-BIM ve Teknoloji Grup Şefi Orhan Ertuğral, ‘Prota Group Projeleri ve Yeni Gelişen Teknolojiler’ başlıklı; ikinci oturumunda Hilti Türkiye Mevzuat Müdürü Çağdaş Ilgaz Şenel, ‘Kahramanmaraş Depremleri ve Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi’ başlıklı ve üçüncü oturumunda Epas Mühendislik & Müşavirlik Yapı Mühendisi Kadir Çelik ‘Deprem Taşıyıcı Çelik Yapı Sistemleri’ başlıklı online seminerlerle takipçilerle buluştu.

İkinci günün ilk oturumunda Kalyon İnşaat BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan, ‘Üst Yapılarda BIM Kullanımları’; ikinci oturumunda İnşaat ve Deprem Yüksek Mühendisi Orhun Kalyoncu ‘Yeni Tür Sismik İzolasyonların Sürdürülebilirliği: Geoteknik ve Sismik İzolasyon’ ve üçüncü oturumunda FND CEO’su Tekin Güvercin ‘Global Proje Yönetimi’ başlıklı online seminerler verdi.