Denizli’de inşaat yapı malzemeleri taşıyan vinç alt geçitte sıkıştı. Alt geçit trafiğe kapatılırken, ekiplerin sıkışan vinci kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi İzmir Bulvarı Zafer Katrancı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinan K. (41) yönetimindeki 15 LF 616 plakalı vinç ile alt geçitten geçeceği sırada vinç kolunu geçidin girişine çarpmasına rağmen devam etti. Yaklaşık 10 metre ilerleyen vinç daha sonra tünel içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler aldı. Vincin çarpması nedeniyle yola çok miktarda yağ döküldüğü görüldü. İzmir’den şehir merkezi yönüne ulaşıma kapatılan tünel yoğun trafiğe neden oldu. Tünelde sıkışan vincin kurtarılmasının ardından karayolunun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

Öte yandan, araç sürücüsü Sinan K.’ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.