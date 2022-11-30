Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yapı denetim uygulamalarında yaşanan aksaklıkların ele alınıp, çözüm önerilenin sunulduğu bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yapı denetim uygulamalarında yaşanan aksaklıkların ele alınıp, çözüm önerilenin sunulduğu bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faruk Çelik, Yapı Denetim Şube Müdürü Abdurrahman Baygül, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya, ETSO Meclisi Katip Üyesi Yavuz Başçı ile yapı denetim firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum’un üretimine, istihdamına katkı sağlayan firmalar, işletmeler ve ticaret erbapları başta olmak üzere, şehrin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine, kalkınmasına ve güzelleşmesine katkı sunacak işler yapan, hizmet üreten herkesin destekçisi olacaklarını ve hangi sektörde olursa olsun yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeye çaba göstereceklerini dile getirdi.

Özakalın; “inşaat, lokomotif sektör”

Konuşmasında, inşaat sektörünün Erzurum’un lokomotif sektörü olduğunun altını çizen Başkan Özakalın şunları söyledi; “Yapı denetim uygulamalarında yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz ve ilgili şube müdürümüzün katılımıyla bu toplantıyı düzenledik. Kendilerine, toplantıya katkıları ve sorunu çözmeye odaklı yaklaşımları sebebiyle teşekkür ediyorum. Hangi sektörde olursa olsun problemleri fazla büyümeden çözebilirsek işlerimiz daha da kolaylaşır. Toplantıda yapı denetim sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz de yaşadıkları sıkıntıları ve uygulamanın aksayan yönlerini kurum yetkililerine aktardılar. Umut ediyoruz ki; yaşanan problemler karşılıklı istişareler sonucunda çözüme kavuşturulacaktır.”