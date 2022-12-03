Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından faaliyete geçirilen yapay zekaya sahip "konuşan ağaç" cihazı, çocukların sorularını yanıtlıyor.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından faaliyete geçirilen yapay zekaya sahip "konuşan ağaç" cihazı, çocukların sorularını yanıtlıyor.

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, çocukların eğitim ve öğretim hayatlarının dışında bilgi edinmelerini sağlamak için yapay zekaya sahip "konuşan ağaç" projesini hayata geçirdi. Belediye önünde çocuklarla bir araya gelen Tekin, ağacın tanıtımını yaptı. Tekin, çocukların okul hayatının dışında tarih, coğrafya, sağlık, eğitim, sosyal hayat gibi birçok konuda bilgi sahibi olma imkanı bulacaklarını söyledi.

Tekin, "Yapay zekaya sahip ’konuşan ağaç’ projesini başlattık. İlçedeki çocuklar okul hayatının dışında tarih, coğrafya, sağlık, eğitim, sosyal hayat ve daha pek çok konuda bilgi sahibi olma imkanı bulacaklar. Bu amaçla üretilmiş olan, aslında bir çok konuda data hafızası bulunan yapay zekaya sahip bir ağaç çocukları bilgilendiriyor. Üzerinde çok sayıda buton olan ağacın herhangi bir konuyla ilgili butonuna basıldığında ağaç çocuklara önce soru soruyor 5 saniye sonra kendisi cevap veriyor" dedi.

"Konuşan ağaç" projesini ilçedeki çocuklara hediye ettiklerini belirten Tekin, "Hafızasında bir çok bilgiyi bulunduran, butonlarına bastıkça önce soru soran sonrasında cevaplayan çocukları bilgi sahibi yapan bir cihaz. Çocuklarımız eğlenceli ve onlar için heyecan verici olarak gördüğümüz bu cihazla eğitim hayatlarının yanı sıra pek çok konuda bilgi sahibi olacaklardır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Projenin ilk kez Kırıkkale’de hayata geçirildiğini anlatan Tekin, "Öğrenmeyi eğlenceli ve bir oyun haline getirerek onlara destek olabileceğimizi düşündüğümüz için imkanlar dahilinde şimdilik bir adet özel imalat yaptırdık. Yararlı bir oyun aleti ya da makine diyebiliriz. Cihazı çocuklarımızın kalabalık olduğu yere monte edeceğiz. Daha sonra birkaç tane daha temin etmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımıza hediyemizdir" diye konuştu.