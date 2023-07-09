Yakın Doğu Üniversitesi’nin YÖDAK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde iki giriş dersini, gelecek dönem yapay zeka verecek. Üniversitenin Yapay Zeka Enstitüsü tarafından geliştirilen uygulama ile öğrencilerin bu derslerdeki notlarını da yine yapay zeka belirleyecek.

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hayatın birçok alanında çok daha görünür bir etkiye sahip. Sağlayabileceği “kişiselleştirilmiş eğitim” imkanları ile yapay zekanın en güçlü değişim potansiyeli taşıdığı alanların başında ise eğitim geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi, yapay zekanın eğitimdeki rolünü bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Türk üniversitelerinin yanı sıra Avrupa’da da bir ilke imza atmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi’nde YÖDAK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nün temel iki dersini gelecek eğitim döneminden itibaren yapay zeka verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) (IoT) Araştırma Merkezi tarafından GPT3.5 ve GPT4 altyapısı kullanılarak geliştirilen uygulama ile yapay zeka mühendisliği eğitimi alan öğrenciler doğrudan yapay zeka ile birebir etkileşim içerisinde olacak. Üstelik, öğrencilerin bu derslerdeki notları da yine yapay zeka belirleyecek. Üniversite, bu uygulama ile öğrencilere kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Avrupa’da bir ilk

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zekayı eğitmen olarak kullanması Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Yenilikçi teknolojileri eğitim sürecine uyarlayarak iyileştirme hedefiyle yola çıkan eğitim kurumu, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2023” alan sıralamalarında, Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı “Bilgisayar Bilimleri”nde dünyanın en iyi ilk 175, “Mühendislik”te ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer almıştı. Üniversite, hayata geçireceği uygulama ile de bu alanlardaki öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

“Yeniliklerden korkmadan, dışlamadan doğru şekilde kullanarak geleceği bu teknolojiler üzerine inşa edeceğiz”

Proje ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yapay zeka gibi geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyan teknolojilerden korkmadan, bu imkan verdiği yeniliklere adapte olunması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Yeniliklerden korkmadan, dışlamadan doğru şekilde kullanarak geleceği bu teknolojiler üzerine inşa edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yapay zeka destekli pek çok proje ile sağlıktan, sürdürülebilir bir çevre yönetimine kadar pek çok alanda yenilikçi projeler geliştirmeye devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Teknolojik yeniliklerden korkmadan geleceğin eğitim ortamını şekillendirme konusunda öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Hayata geçireceğimiz uygulama ile öğrencilerimizin; üzerinde çalışacakları yapay zeka sistemlerini deneyimlemesini de sağlamış olacağız"

Gelecek yıl eğitmen olarak ders başı yapacak olan yapay zeka uygulamasının eğitimi ise Prof. Dr. Fadi Al-Turjman liderliğinde sürdürülüyor. Uluslararası araştırma portallarından Research.com’un geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı dünyanın ve ülkelerin en iyi bilim insanlarını sıraladığı çalışmada “Bilgisayar Bilimleri” alanında Türkiye genelinde ilk beşte yer alarak KKTC’nin alanının en iyi bilim insanı olarak gösterilen Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Haziran 2022’de bilim alanında ilk kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın da sahibi olmuştu.

Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü Müdürü ve Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, yapay zeka uygulamalarının eğitimde kullanılmasının potansiyel avantajlarına vurgu yaptı. Yapay zeka ile öğrencilere kişiselleştirilmiş, birebir eğitim imkanı sunulabileceğini belirten Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, “Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilir. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler sunabilir. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenebilir” dedi.

Uygulamanın, “Yapay Zeka Mühendisliği” bölümü öğrencilerine yönelik olacağının altını da çizen Prof. Dr. Al-Turjman, “Hayata geçireceğimiz uygulama ile öğrencilerimizin; üzerinde çalışacakları yapay zeka sistemlerini deneyimlemelerini de sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.