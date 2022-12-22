Neredeyse her gün yepyeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve bu durum daha güçlü teknolojik gelişmelerin önünü açıyor. Teknoloji markası Casper da 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını önemli ölçüde etkileyecek 5 trendi sıraladığı listede ilk olarak yapay zeka ile ilgili 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi beklendiğini paylaştı.

Neredeyse her gün yepyeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve bu durum daha güçlü teknolojik gelişmelerin önünü açıyor. Teknoloji markası Casper da 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını önemli ölçüde etkileyecek 5 trendi sıraladığı listede ilk olarak yapay zeka ile ilgili 2025 yılında 190 milyar dolarlık bir sektöre dönüşmesi beklendiğini paylaştı.

Sadece bir tuşa tıklayarak veya bir düğmeye basarak dünya çapında iletişim kurmak gelişen teknolojiyle birlikte mümkün hale geldi. Özellikle son 10 yıl içinde teknolojinin geldiği nokta birçok kullanıcıyı oldukça heyecanlandırırken teknolojideki gelişimin ivmesi de gün geçtikçe artıyor. Yapay zeka teknolojisinin ilerlemesinden yüksek hızlı internetin kullanılmasına, genişletilmiş gerçeklikten Metaverse’ün yaygınlaşmasına kadar birçok gelişme kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirirken teknoloji markası Casper da bu anlamda 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını bekleyen 5 trendi paylaştı.

Sektörün yön almasını sağlayacak 5 trend şu şekilde aktarıldı:

Yapay zeka devasa bir sektöre dönüşecek

Yapay zeka teknolojisi, 2025 yılına kadar 190 milyar dolarlık devasa bir sektöre dönüşecek. Yapay zeka, son 10 yılda inanılmaz bir gelişme gösterdi. Yapay zekayı hali hazırda akıllı telefonlarda bulunan kişisel asistanlardan, navigasyon uygulamaları ve diğer pek çok uygulamadan biliyoruz. Gelecek dönemde tüketici içgörülerini belirleme, etkileşimleri analiz etme, yetkililerin kaynak kullanımı hakkında daha iyi kararlar vermesini sağlayacak şekilde yapay zekanın kullanımı yaygınlaşacak. Yapılan bir pazar araştırmasına göre 2023 yılında bilişim ve yapay zeka sistemlerine yapılacak küresel harcamanın 57 milyar doları aşması beklenirken 2025 yılına kadar sektörün, 190 milyar dolarlık devasa bir potansiyele ulaşması bekleniyor. Yapay zekanın sektörel etkilerinin artmasıyla birlikte Ar-Ge çalışmalarında, programlama, test çalışmaları, destek ve bakım gibi alanlarda da yepyeni iş fırsatları oluşturmasını bekliyoruz.

Metaverse tüm normlarımızı değiştirecek

Metaverse tüm normlarımızı değiştirecek ve yepyeni fırsatlar oluşturacak. Yepyeni bir çağın başlangıcındayız. İnternet teknolojisinin ortaya çıkardığı etkinin benzerini oluşturabilecek mega bir trend ortaya çıktı; Metaverse. Fiziksel ve sanal gerçekliğin ortak bir çevrimiçi alanda birbirine karıştığı bu dijital evrende çalışma, alışveriş yapma, iletişim kurma ve eğlence şeklimiz bile dönüşecek. Metaverse, şirketler için sosyal varlıklarını arttırmaktan ofis çalışmalarına, bireysel ödemelerden, sağlık hizmetlerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yepyeni ve son derece büyük fırsatlar oluşturacak. Yapılan pazar araştırmalarında Metaverse sektörünün gelecek birkaç yıl içinde 800 milyar dolara, 2030’da ise 2,5 trilyon dolara kadar ulaşması bekleniyor.

Güçlü bilgisayarlara daha çok ihtiyaç duyulacak

Güçlü performansa ve aynı zamanda şık tasarımlara sahip bilgisayarlar tercih edilecek. Uzaktan çalışma, online eğitimler ya da oyun oynamak için bir bilgisayara olan ihtiyaç arttı. Ancak 2023 ve sonrasında bu ihtiyacın daha yüksek performansa dönüşmesi bekleniyor. Özellikle bir oyun bilgisayarının sağladığı performans kriterleri, yoğun grafik özellikleri ve donanım isteyen iş alanlarında da profesyoneller tarafından tercih ediliyor. Kullanıcılar hem iş hem de eğlence için donanımsal açıdan güçlü masaüstü bilgisayarlara ya da mobilleşmenin verdiği konforla güçlü laptoplara fazlasıyla ilgi gösterecek. Gelecek yıllarda tüketici tercihlerini her ne kadar güçlü performansa sahip bilgisayarlar belirleyecek olsa da kullanıcılar cihazlarında şık bir tasarım da isteyecekler. 2023 yılında güçlü donanımların şık tasarımlarla buluştuğu bilgisayarların tercih edilmesi bekleniyor.

Genişletilmiş gerçeklik teknolojisi her alanında kendini hissettirecek

Genişletilmiş gerçeklik her sektörde fark oluşturacak. Reel ve sanal dünyayı birleştiren genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisi, arttırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) gibi bugün sahip olduğumuz ve son derece yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan sürükleyici teknoloji deneyimlerinin tamamını kapsıyor. Herhangi bir somut varlığı olmadan sanal bir gerçeklik oluşturan bu teknoloji, dünyanın sabit sınırlarından kurtulmak isteyen tüm kullanıcılar arasında son derece popüler durumda. İlerleyen dönemde bu alana yapılacak yatırımlarla birlikte genişletilmiş gerçeklik teknolojisi hayatımızın hemen hemen her alanında kendini hissettirecek.

5G büyük dönüşümlere imza atacak

5G teknolojisinin 2023’te hayatlarımızda devrim oluşturması bekleniyor. 5G teknolojisi, beşinci nesil hücresel ağ standartları olan mobil teknolojideki en son gelişmedir. Daha yüksek veri hızları, düşük gecikmeli iletişim ve daha yüksek mobil cihaz veri sınırları ile karakterize edilen mobil donanım için en son işletim standartını sunan 5G teknolojisiyle birlikte kullanıcılar, inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. 3G ve 4G teknolojileri internette gezinmemizi, veri odaklı hizmetleri kullanmamızı, müzik ve video platformlarını rahatlıkla kullanmamızı sağlarken 5G teknolojisinin hayatlarımızda devrim oluşturmasını bekliyoruz. Dünya çapında hemen hemen her telekomünikasyon şirketinin 5G uygulamaları oluşturmak için çalıştığını söyleyebiliriz. Yapılan bir pazar araştırmasına göre ise yeni gelişecek 5G teknolojileriyle birlikte 5G şebeke aboneliklerinin 2027 yılının sonuna doğru 4,4 milyar dolara ulaşacağının öngörülmesi bile 5G’yi çok önemli bir teknoloji trendi haline getiriyor.