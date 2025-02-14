Yapay zekanın duygusal ihtiyaçlar üzerindeki etkisinin giderek arttığını söyleyen Klinik Psikolog Aybige Üstüner, yapay zeka destekli sohbet botları, terapi uygulamaları ve duygu takibi sağlayan platformların yalnızlık hissini hafifletse bile sahte bağlanma hissi ve gizlilik ihlalleri gibi riskler barındırdığını belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Uzm. Klinik Psikolog Aybige Üstüner, son yıllarda yapay zekanın, yalnızca teknik çözümler sunan bir araç olmaktan çıkarak, birçok insanın duygusal dünyasına dokunan bir destek kaynağı haline geldiğini söyledi.

Gençler arasında, duygusal paylaşım ve psikolojik destek için yapay zeka sohbet botlarının kullanımının giderek artığını aktaran Klinik Psikolog Aybige Üstüner, "Ekonomik belirsizlikler, yalnızlık ve gelecek kaygısının arttığı dönemlerde, birçok kişi kendini ifade edebileceği, yargılanmadan dinleneceği bir alan arıyor" ifadelerini kullandı.

Çekingen bireylerde yalnızlık hissini hafifletebilir

Duygusal boşluğun, bireylerin sevgi, kabul ve aidiyet ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda ortaya çıktığını söyleyen Üstüner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eksiklik genellikle yalnızlık, depresyon, kaygı ve öz değer sorunları gibi psikolojik etkilere neden olabilir. İnsanlar bu boşluğu doldurmak için sosyal ilişkiler, terapi ve destek grupları gibi insani bağlara başvurur. Yapay zeka destekli sohbet botları, terapi uygulamaları ve duygu takibi sağlayan platformlar, bireylere 7/24 destek sunarak yalnızlık hissini hafifletebilir. Anonimlik ve erişilebilirlik gibi avantajlar, özellikle yüz yüze destek arayışında çekingenlik yaşayan bireyler için yardımcı olabilir."

Sahte bağlanma hissine neden oluyor

Yapay zekanın sunduğu bu desteklerin bazı riskleri de beraberinde getirdiğini aktaran Üstüner, hayatımızın çeşitli yönlerine entegre olan, bu sistemlerin oluşturduğu potansiyel riskleri de sıraladı:

Duygusal Bağlanma: Yapay zeka ile kurulan ilişkiler, bireyde sahte bir bağlanma hissi oluşturabilir ve gerçek sosyal ilişkileri zayıflatabilir.

Empati Eksikliği: Yapay zeka algoritmalar üzerinden çalıştığı için, gerçek bir empati veya duygusal rezonans sağlayamaz. Bu durum bireyin duygularının yüzeysel olarak anlaşılması hissini doğurabilir.

İnsan İlişkilerinin Önemi: Duygusal boşluğu doldurmanın en sağlıklı yollarından biri, anlamlı insan ilişkileri kurmak ve topluluk desteği almaktır.

Mahremiyet Sorunları: Duygusal paylaşımların veri olarak kullanılması, gizlilik ihlalleri riskini doğurur.