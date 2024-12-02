Türkiye’de İş Dünyası Dergisi, Üretken Yapay Zekâ Zirvesi’nin bu yıl ikincisi gerçekleştirdi. Bu defa ‘Oyunda Yapay Zekâ’ başlığına odaklanan zirve, dijital dünyaya farklı sektörler penceresinden de baktı.

Türkiye’de İş Dünyası, ‘2. Üretken Yapay Zekâ Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleşen zirve, Gedik Üniversitesi ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ve Gedik Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik’in açılış konuşmalarını yaptığı etkinliğe, öğrencilerin ilgisi büyüktü.

Oyunda Yapay Zekâ mottosuyla yola çıkılan zirvede başta yazılım firmalarının yetkili isimlerinin sunumları olmak üzere şirketlerin yeni teknolojilere adaptasyonu konuşuldu. Konuya ilişkin yetkili isimlerin görüşleri dışında öğrencilerin yaptığı sunumla yeni neslin gözünden yapay zekâ kullanımını da dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri başta olmak üzere yapay zekâya katkı veren isimlere ‘Yeniliğe Destek Ödülü’ takdim edildi.

“Yapay zekâyı keşfetmeye çalışıyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Celal Toprak, “Yapay zekânın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz, yaptığımız etkinliklerde keşfetmeye çalışıyoruz. Eğer biz keşfetmezsek yapay zekâ bizi keşfedecek. Bu görüşten hareketle yapay zekâyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız gençleri, sivil toplum örgütlerini yapay zekâ ile buluşturmak. Çünkü Türkiye’nin geleceğinin yapay zekâyı iyi kullanmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Eğer öyle ise buna ilişkin bilgilendirme toplantıları ne kadar çok yapılırsa o kadar önümüzdeki dönemde başarılı olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşması yapan isimlerden biri de Gedik Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik oldu. Kesik, zirveye emeği geçen herkese teşekkür etti. Kesik, “Buna benzer etkinlikleri üniversitemiz bünyesinde yapmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü öğrencilerimizi okula başladıkları andan itibaren sektörle buluşturmayı hedef belirledik. Yapay zekâ hem bizim sanayi kuruluşlarımızda hem de eğitim kurumu olarak üniversitemizde işin tam odağında. Bizler hem eğitimde hem AR-GE, inovasyon faaliyetlerimizde hem de topluma hizmet faaliyetlerimizde 3 misyonu yerine getirirken yapay zekâ bizde çok güçlü şekilde var olmaya devam edecek” dedi.